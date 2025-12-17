Jorge Pontons: "Vamos a dejar todo en la cancha frente a Wilstermann"

San Juan Fútbol Club, conjuntofundado en 2019, se prepara para enfrentar a Wilsermann en una serie de encuentros que marcarán el futuro de ambos equipos en la Liga Profesional Boliviana. El primer partido se jugará este sábado 20 de diciembre en Montero, mientras que la revancha está prevista para el 23 de diciembre en Cochabamba.

En diálogo con Jorge Pontons, presidente de San Juan FC, se confirmó que el equipo está completo y listo para encarar estos encuentros decisivos. “Todos los jugadores están a disposición del cuerpo técnico, trabajando día a día con la esperanza de tener un buen resultado”, aseguró Pontons.

La fortaleza del club radica en su orden y disciplina en el campo, combinando la energía de jóvenes talentos con la experiencia de algunos jugadores, todo impulsado por el objetivo de ascender a Primera División. “Son jóvenes y jugadores con experiencia, con el sueño intacto de cumplir el objetivo que es el ascenso”, explicó el presidente.

“El ánimo del equipo es el mejor, ya dieron vuelta a la página después de ese traspié. Tuvimos una campaña prácticamente impecable y ahora nos enfocamos en estos dos partidos para lograr nuestro sueño”, añadió Pontons.

Respecto a su rival, un equipo con mayor trayectoria como Wilserman, Pontons reconoció su calidad, pero confía en las posibilidades de su equipo: “No sería la primera vez que un equipo con tradición desciende de categoría. Nosotros también tenemos nuestras fortalezas”.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a la hinchada para apoyar al equipo en Montero y en Cochabamba: “Esperamos a todo el público cruceño y boliviano, vamos a dejar todo en la cancha para obtener un buen resultado”.

