Felcn desmantela transporte de droga: incautan 25 paquetes de pasta base en Villa Montes

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron un importante operativo en Villa Montes, departamento de Tarija, que resultó en la incautación de 25 paquetes de pasta base de cocaína y la aprehensión de tres sospechosos.

El operativo se desarrolló sobre la ruta nacional 11, donde los agentes habían instalado un dispositivo de control vehicular el lunes pasado. Durante la inspección de un bus de transporte público internacional con destino a Asunción, Paraguay, los uniformados detectaron bultos ocultos en la parte trasera de los asientos.

Al revisar los paquetes, descubrieron 25 envoltorios con cinta transparente y plástico verde, marcados con una corona y con una sustancia amarillenta en su interior. La prueba de campo confirmó que se trataba de pasta base de cocaína.

Los tres pasajeros responsables, hombres de nacionalidad boliviana, fueron detenidos de inmediato y trasladados a las dependencias de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). Se notificó al Ministerio Público, que abrió una causa penal y programará la audiencia de medidas cautelares para definir la situación legal de los sindicados.

Las autoridades informaron que la investigación continuará para identificar a otros posibles involucrados y esclarecer la organización detrás del transporte de la droga. Se espera que los avances se mantengan comunicados a la población.

