Pequeños hábitos digitales protegen la identidad y evitan grandes fraudes en internet

La vida cotidiana depende cada vez más de internet. Desde operaciones bancarias hasta comunicaciones personales, gran parte de la información de las personas circula hoy por entornos digitales. Así, la ciberseguridad personal es una necesidad fundamental para evitar fraudes, robo de identidad y ataques informáticos que pueden afectar tanto a individuos como a organizaciones.

El director de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), Marcelo Pacheco, señala que la clave para enfrentar estos riesgos está en la prevención y la formación de hábitos digitales responsables. “La prevención será la mejor arma contra los ciberdelincuentes. Las empresas y los usuarios deben capacitarse en buenas prácticas digitales y contar con protocolos claros de seguridad”, afirma.

En Bolivia, donde la digitalización de servicios como la banca electrónica, el comercio en línea y las plataformas de pago continúa creciendo, la exposición a amenazas digitales también aumenta. Nuevas tecnologías de conectividad y el uso intensivo de dispositivos inteligentes amplían la superficie de riesgo, lo que hace indispensable adoptar medidas básicas de protección.

Contraseñas seguras, MFA y actualizaciones la base de la protección digital

Entre las prácticas más recomendadas por especialistas se encuentra el uso de contraseñas fuertes y únicas. Estas deben tener al menos 12 caracteres y combinar letras, números y símbolos. Para facilitar su administración, se recomienda utilizar gestores de contraseñas, que permiten crear y almacenar claves seguras sin necesidad de recordarlas todas.

Otra medida esencial es activar la autenticación multifactor (MFA), que añade una segunda verificación para acceder a las cuentas. Este sistema puede reducir hasta en un 99% la probabilidad de que un atacante logre ingresar a una cuenta incluso si obtiene la contraseña.

Mantener los dispositivos actualizados también es fundamental. Se estima que cerca del 80% de las brechas de seguridad se producen por software desactualizado. Por ello, expertos recomiendan habilitar las actualizaciones automáticas del sistema operativo, aplicaciones y antivirus para cerrar vulnerabilidades antes de que sean explotadas por ciberdelincuentes.

La precaución frente a correos electrónicos o enlaces sospechosos es otra práctica clave. El phishing —una técnica que busca engañar a los usuarios para que revelen información personal— sigue siendo una de las amenazas más comunes. Antes de abrir un archivo adjunto o hacer clic en un enlace, es importante verificar el remitente y revisar que la página web utiliza conexiones seguras identificadas por el protocolo HTTPS.

Nuevas amenazas digitales y cómo prevenir la suplantación de identidad

Alejandro Rodríguez, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Unifranz, advierte que el avance tecnológico también está facilitando nuevas formas de fraude digital. “Hoy en día, hay tecnología que crea clones cibernéticos. La suplantación de identidad será mucho más compleja de detectar, se presentará de manera más frecuente y con mecanismos más sofisticados, lo que plantea desafíos tanto para las personas que están familiarizadas con la tecnología como para los nativos digitales”, señala.

De hecho, herramientas de inteligencia artificial permiten generar imágenes, audios o videos capaces de imitar con gran precisión la identidad de una persona. En este sentido, Marcelo Pacheco advierte que el riesgo de suplantación está aumentando de forma significativa. “Actualmente, existen tecnologías capaces de generar réplicas digitales casi idénticas a una persona. Esto hace que la suplantación de identidad sea cada vez más difícil de identificar y ocurra con mayor frecuencia”, explica.

Frente a estas amenazas, también se recomienda evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones sensibles, especialmente si no se utiliza una red privada virtual (VPN) que cifran la conexión. Asimismo, es importante bloquear los dispositivos con sistemas biométricos o códigos de acceso y activar herramientas de localización y borrado remoto en caso de pérdida o robo.

Otro aspecto fundamental es la protección de la información mediante copias de seguridad. Los especialistas sugieren aplicar la regla 3-2-1: mantener tres copias de los datos, en dos formatos diferentes y al menos una fuera del dispositivo principal. Esta práctica permite recuperar la información ante ataques de ransomware o fallas técnicas.

Además de las herramientas tecnológicas, la conciencia digital juega un papel decisivo. Los usuarios deben revisar regularmente los movimientos de sus cuentas bancarias, ajustar la configuración de privacidad en redes sociales y limitar los permisos de aplicaciones que no son necesarias.

Rodríguez subraya que el factor humano sigue siendo determinante en la seguridad digital. “En un mundo cada vez más digital, proteger nuestra información es tan importante como proteger nuestra vida física. La generación Z, a pesar de sus brechas de conocimiento, tiene las herramientas para mejorar. Todo empieza por tomar conciencia y actuar con precaución en cada clic”, explica.

En un escenario donde el cibercrimen continúa en expansión a nivel global, adoptar hábitos simples pero constantes puede marcar la diferencia. La ciberseguridad personal ya no es solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad cotidiana que permite proteger la información, la privacidad y la identidad en un entorno digital cada vez más complejo.

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