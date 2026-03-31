Malos hábitos y vapeo aumentan el riesgo de enfermedades bucales

La salud bucal es un componente esencial del bienestar general de las personas. En la actualidad, diversos factores de riesgo —desde hábitos cotidianos hasta nuevas tendencias como el vapeo— están incrementando la incidencia de enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis. Los especialistas advierten que estos problemas no solo afectan la boca, sino que pueden tener consecuencias en todo el organismo.

Eduardo Mancilla, docente de Odontología en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) advierte sobre los efectos de nuevos hábitos como el vapeo. “Está comprobado que el vapeo causa daño a nivel periodontal y dental. Hablamos de gingivitis y periodontitis en las encías, además de caries y otras alteraciones en los dientes”. Este fenómeno, cada vez más común en jóvenes, representa un riesgo silencioso para la salud oral.

El uso de cigarrillos electrónicos ha sido percibido erróneamente como una alternativa menos dañina. Sin embargo, la evidencia científica muestra lo contrario. “La evidencia científica muestra que el daño es comparable al del tabaco. La nicotina causa daños tremendos”, afirma Mancilla.

Además, los componentes químicos presentes en estos dispositivos alteran el equilibrio natural de la boca. “Los saborizantes que contienen estos dispositivos pueden provocar una mayor acumulación de biopelícula y alterar el equilibrio natural de bacterias en la boca. El daño está disimulado, pero sigue presente”. Esto incrementa el riesgo de enfermedades periodontales y complica la salud bucal a largo plazo.

Uno de los principales riesgos es la acumulación de placa bacteriana, una biopelícula compuesta por microorganismos como Streptococcus mutans, que se forma cuando no existe una higiene adecuada. Esta acumulación genera ácidos que dañan el esmalte dental y provocan caries, además de inflamación en las encías.

A esto se suman factores como una dieta rica en azúcares, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la falta de controles odontológicos periódicos. Estas condiciones favorecen la aparición de enfermedades bucales que, si no son tratadas a tiempo, pueden derivar en pérdida dental o infecciones más graves.

Factores sistémicos y estilo de vida

Más allá de los hábitos de higiene, existen factores sistémicos que influyen directamente en la salud bucal. Enfermedades como la diabetes pueden provocar sequedad bucal y aumentar el riesgo de caries, mientras que el estrés está asociado al bruxismo, una condición que desgasta los dientes.

Asimismo, una alimentación deficiente en nutrientes como calcio y vitamina D debilita las defensas del organismo, afectando dientes y encías. El consumo excesivo de bebidas azucaradas o ácidas también contribuye a la erosión del esmalte.

En el ámbito clínico, la formación de los futuros odontólogos permite detectar estos problemas de manera temprana. “El paciente llega a la clínica y los estudiantes comienzan a observar signos de daño. La teoría se vuelve práctica de inmediato”, explica Mancilla, resaltando la importancia del aprendizaje aplicado.

Prevención como pilar fundamental

Frente a este panorama, la prevención se posiciona como la estrategia más efectiva. El director de la carrera de Odontología en Unifranz, Álvaro Ibañez, sostiene que: “La prevención es la base fundamental para mantener la salud oral. Esta es una perspectiva que se alinea con la necesidad urgente de acceso a la prevención y el tratamiento en salud oral a nivel global”, sostiene el académico.

Las recomendaciones incluyen el cepillado dental al menos dos veces al día, el uso de hilo dental, una dieta equilibrada baja en azúcares y visitas regulares al odontólogo cada seis meses. También es clave evitar el consumo de tabaco y controlar factores como el estrés. Esto implica considerar la relación entre la salud oral y el resto del cuerpo, entendiendo que muchas enfermedades sistémicas pueden manifestarse en la boca.

La salud bucal no depende de un solo factor, sino de un conjunto de hábitos, condiciones y decisiones diarias. Ignorar estos riesgos puede derivar en problemas crónicos que afectan tanto la calidad de vida como la salud general.

Adoptar medidas preventivas, mantener una higiene adecuada y evitar hábitos perjudiciales son acciones clave para preservar una sonrisa saludable. En un contexto donde nuevos factores de riesgo emergen constantemente, la educación y la prevención siguen siendo las herramientas más efectivas para proteger la salud bucal.

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