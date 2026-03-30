Unifranz y Universidad del Alba firman convenio para impulsar la internacionalización académica

La Universidad del Alba de Chile y la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) de Bolivia han dado un paso significativo hacia la internacionalización de la educación superior al firmar un convenio de colaboración académica y científica. Este acuerdo, suscrito en la ciudad de Santiago, busca fortalecer la formación de estudiantes y docentes mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y proyectos conjuntos.

La rectora nacional de Unifranz, Verónica Agreda de Pazos, destaca el alcance de esta alianza: “Sellamos una alianza no solo para compartir conocimiento y experiencia a través de proyectos de investigación conjunta, sino también para generar espacios de diálogo estudiantil y docente. Este convenio nos permitirá impulsar programas de movilidad, aprendizaje y desarrollo, fortaleciendo a ambas comunidades universitarias”.

La firma del convenio representa una apuesta estratégica por consolidar vínculos entre ambas instituciones, que comparten principios académicos y una visión centrada en el estudiante. El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá desarrollar actividades académicas, científicas y técnicas, incluyendo el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, así como la creación de programas de pregrado y posgrado, proyectos de investigación y publicaciones conjuntas.

Impulsar la movilidad académica amplía oportunidades

Uno de los pilares fundamentales del convenio es la movilidad académica, que permitirá a estudiantes y docentes acceder a experiencias internacionales. Este tipo de iniciativas no solo enriquece la formación profesional, sino que también amplía la visión cultural de los participantes.

En ese sentido, Agreda subrayó la importancia de este enfoque en el modelo educativo de la universidad: “la internacionalización es un pilar de nuestro modelo educativo. Buscamos que nuestros estudiantes no solo adquieran conocimiento en el aula, sino que vivan experiencias que los preparen para enfrentar un mundo interconectado, con retos globales que requieren profesionales capaces de innovar y adaptarse”.

Además, el convenio contempla la implementación de programas específicos que definirán las condiciones de intercambio, financiamiento y objetivos de cada iniciativa, garantizando una ejecución eficiente y sostenible.

Promover la innovación e investigación conjunta

La alianza también tiene como objetivo impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante proyectos colaborativos. Ambas universidades reconocen que la cooperación internacional permite generar un complemento efectivo de capacidades, lo que se traduce en avances significativos en distintas áreas del conocimiento.

El rector de la Universidad del Alba, Rafael Rosell Aiquel, resaltó el inicio de este trabajo conjunto: “Acabamos de firmar un importante acuerdo con una destacada universidad de Bolivia, que comparte principios muy similares a los nuestros, centrados en el estudiante. Este es el comienzo de un trabajo conjunto que contempla intercambio estudiantil y académico, ahora vamos a tener un curso COIL de internacionalización en casa, con respecto a Ingeniería Comercial que comenzaremos a desarrollar de inmediato”.

Este tipo de iniciativas, como los cursos COIL (Collaborative Online International Learning), permiten que estudiantes de diferentes países trabajen de manera conjunta en entornos virtuales, fortaleciendo competencias globales sin necesidad de desplazamiento físico.

Consolidar la cooperación para ampliar el impacto regional

El convenio, con una vigencia inicial de cinco años y posibilidad de renovación, busca consolidar una relación de largo plazo entre ambas instituciones. Entre sus principales objetivos se encuentra ampliar la base del entendimiento y el intercambio educativo entre Chile y Bolivia, promoviendo una educación superior más inclusiva y conectada.

Asimismo, se prevé la creación de redes académicas temáticas, programas de pasantías, consultorías interinstitucionales y el intercambio de información y documentación, lo que permitirá fortalecer las capacidades institucionales de ambas universidades.

La cooperación también contempla la búsqueda conjunta de financiamiento externo para el desarrollo de proyectos, lo que abre nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento académico.

Integrar experiencias transforma la formación profesional

La educación superior enfrenta el desafío de formar profesionales capaces de adaptarse a entornos cambiantes y altamente competitivos. La internacionalización se convierte así en una herramienta clave para responder a estas demandas.

La alianza entre la Universidad del Alba y Unifranz refleja una visión compartida de educación sin fronteras, donde el intercambio de experiencias y conocimientos es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.

A través de este convenio, ambas instituciones reafirman su compromiso con la calidad educativa, la innovación y la formación de profesionales con visión global. La integración académica entre Chile y Bolivia no solo fortalece a las universidades involucradas, sino que también contribuye al desarrollo regional, promoviendo una educación más dinámica, colaborativa y orientada al futuro.

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