Avance de la IA desafía la legislación y abre debate sobre la propiedad intelectual

Mientras el crecimiento de la tecnología y especialmente la inteligencia artificial (IA) avanzan a gran velocidad, el marco jurídico nacional enfrenta importantes limitaciones para responder a estos nuevos escenarios. El debate sobre la autoría, la protección de contenidos digitales y la regulación de la IA se ha instalado con fuerza en el ámbito académico, jurídico y tecnológico.

El abogado y docente de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), Marco Antonio Nogales, advierte con claridad la situación actual del país: “En Bolivia no tenemos una legislación en particular sobre lo que es la inteligencia artificial.” Esta afirmación refleja uno de los principales vacíos normativos que enfrenta el sistema jurídico boliviano en la actualidad.

El problema no es únicamente la ausencia de normas específicas sobre IA, sino también la antigüedad de la legislación vigente en propiedad intelectual. Nogales explica de manera directa: “De hecho la propiedad intelectual, la legislación en propiedad intelectual data del año 1992 y su reglamento de 1994.”

Este marco normativo fue diseñado en una época en la que el entorno digital era prácticamente inexistente, lo que hoy genera dificultades para regular fenómenos como la creación de contenido mediante algoritmos, el uso de datos masivos o la automatización de procesos creativos.

El jurista subraya la necesidad urgente de actualización: “Entonces teniendo una legislatura que data del 92 en relación a la propiedad intelectual, se tiene que actualizar la misma y que la misma tenga e involucre a la inteligencia artificial.”

Avances institucionales y transformación digital

A pesar de estos desafíos, Bolivia ha dado algunos pasos importantes en la modernización del sistema jurídico. Desde la pandemia, se han implementado audiencias virtuales y herramientas digitales en los tribunales, marcando el inicio de una transformación hacia el derecho digital.

Asimismo, el fortalecimiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) ha permitido avanzar en la digitalización de trámites y mejorar la protección de marcas, patentes y derechos de autor. Estos esfuerzos han contribuido a generar un entorno más favorable para la innovación, aunque todavía insuficiente frente a los retos actuales.

Vacíos legales y desafíos urgentes

Sin embargo, los avances conviven con importantes limitaciones. La falta de regulación específica sobre activos digitales y obras generadas con inteligencia artificial genera incertidumbre jurídica para emprendedores, desarrolladores y creadores de contenido.

Al respecto Nogales sostiene: “Evidentemente tenemos un vacío legal, un vacío legal que debe ser abordado por nuestros legisladores y obviamente tomando en cuenta el avance tecnológico que se tiene actualmente en cuanto a la inteligencia artificial.”

Uno de los puntos más críticos es la autoría de las obras generadas con IA. La normativa boliviana, basada en un enfoque tradicional, protege exclusivamente la creación humana. “Sin embargo, lo que sí está claro es que la normativa boliviana lo que protege por el momento es la creatividad humana”, confirma el académico.

Este enfoque deja en una zona gris a las creaciones generadas con mínima intervención humana, abriendo un debate que aún no tiene una solución definitiva.

Intentos de regulación y obstáculos

En 2025, se dio un paso importante con la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Senadores que buscaba regular la inteligencia artificial. Sin embargo, el proceso no logró completarse. Nogales explica: “Es preciso recordar e informar también que existe un proyecto de ley que se ha aprobado en la gestión 2025 en la Cámara de Senadores que precisamente busca regular este tema.”

No obstante, añade: “Sin embargo, no ha cumplido con el procedimiento legislativo, ha pasado a la Cámara de Diputados para revisión y al culminar la legislatura pasada, pues automáticamente ha sido archivado y hasta la fecha no ha sido repuesto.”

Este hecho evidencia las dificultades estructurales para actualizar el marco normativo en tiempos donde la tecnología evoluciona rápidamente.

Un debate abierto que definirá el futuro

El escenario actual plantea desafíos no solo legales, sino también éticos y económicos. La falta de armonización con estándares internacionales, como los promovidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), limita la competitividad del país y la protección de sus innovadores en el ámbito global.

Además, la brecha tecnológica y la falta de capacitación en derecho digital dificultan la adaptación de profesionales y empresas a esta nueva realidad.

Frente a ello, Nogales concluye: “Entonces es un detalle y es un debate que todavía está en mesa y que se tiene que desarrollar,” dejando en evidencia que el país se encuentra en una etapa clave de reflexión y construcción normativa.

El futuro del derecho digital en Bolivia dependerá de la capacidad de equilibrar innovación y seguridad jurídica. En un mundo donde la inteligencia artificial ya forma parte de los procesos creativos, y actualizar las leyes no es solo una necesidad técnica, sino una condición indispensable para impulsar el desarrollo tecnológico y proteger el talento nacional.

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