Turismo alternativo en Bolivia impulsa rutas para redescubrir su naturaleza, cultura y espiritualidad

El feriado largo de Semana Santa es una oportunidad ideal para redescubrir Bolivia desde una mirada distinta. Más allá de los destinos tradicionales, cada vez más viajeros optan por rutas alternativas que combinan naturaleza, espiritualidad, cultura y gastronomía del lugar

Juan Carlos Núñez, docente de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que: “La ruta de la miel, la ruta de las orquídeas, para la gente que le gusta esa parte de la naturaleza va y consume estos productos. Especialmente a los que les gusta el arte colonial, iglesias coloniales, pueblitos perdidos en el tiempo y en el espacio, son lugares muy bonitos para ir a “pueblear”, si vale la expresión, porque tienen gran afluencia de personas y sobre todo tienen buena gastronomía local y más que todo el paisaje”.

Bolivia ofrece una diversidad de circuitos poco explorados que permiten una conexión más auténtica con el entorno. Propuestas como el Valle de Luribay, en La Paz, o el Cañón de Cinti, en Chuquisaca, destacan por su tranquilidad, paisajes y riqueza productiva. En esta época del año, además, la experiencia se intensifica por el cambio de estación.

Este tipo de rutas no solo promueven el turismo sostenible, sino que también fortalecen economías regionales y rescatan tradiciones.

Disfrutar paisajes otoñales resalta belleza natural

La Semana Santa coincide con una de las épocas, visualmente, más atractivas del año. “Ahora ya estamos en época de cosecha y en los campos están cosechando, y muchos están en flor. Eso es una preciosidad para ver. En la parte natural estamos cambiando de estación, en pleno otoño, quiere decir que los colores están cambiando, están cayendo hojas y esto se puede ver una preciosidad especialmente en lo que son los yungas”, añade Nuñez.

Destinos como los Yungas paceños ofrecen rutas ideales para el descanso, con climas templados y paisajes que combinan verdes intensos con tonos otoñales. Asimismo, el mirador de Alaxpacha en el Valle de las Ánimas en La Paz o la Gruta de San Pedro en el lago Titicaca se posicionan como opciones accesibles y diferentes.

Recorrer rutas religiosas fortalece turismo espiritual

La oferta espiritual es otro componente clave del feriado. Bolivia, con una profunda tradición católica, ofrece circuitos religiosos únicos en el país.

“No te olvides que tenemos una población muy católica y estos van a las iglesias. Estas iglesias coloniales, históricas, patrimoniales que podemos encontrar no solo en el altiplano, sino también en los valles y en el oriente, por ejemplo, en la Chiquitanía”, explica el especialista.

En Cochabamba, por ejemplo, destacan las rutas sacras con visitas guiadas a templos históricos y el tradicional vía crucis al Cristo de la Concordia. En Sucre, la Ruta de la Manzana Jesuita permite recorrer conventos e iglesias coloniales, integrando historia, arquitectura y gastronomía.

Valorar el patrimonio cultural impulsa turismo local

Los circuitos en los valles y el altiplano también ofrecen experiencias únicas para los amantes del arte y la historia. “Las iglesias en la parte de los valles, tanto en Chuquisaca como en Cochabamba y en en el altiplano, las iglesias de Carabuco, las iglesias que tenemos de Santiago de Machaca son bellísimas y a la gente le gusta ver ese tipo de arte”, señala.

Estas rutas permiten descubrir verdaderas joyas patrimoniales, muchas veces poco difundidas, que conservan tradiciones vivas y una identidad cultural profunda. A esto se suma la gastronomía típica de la temporada, como platos a base de pescado o preparaciones tradicionales sin carne, que enriquecen la experiencia del visitante.

Elegir destinos emergentes evita turismo masivo

En 2026, la tendencia apunta a evitar destinos saturados como Copacabana o el Salar de Uyuni, apostando por lugares más tranquilos y auténticos. Opciones como Santiago de Chiquitos, el Parque Nacional Sajama o rutas ecológicas en Santa Cruz permiten disfrutar del silencio, la naturaleza y la introspección. Además, las rutas locales combinan aventura, cultura y sostenibilidad, facilitando el acceso a estos destinos.

Para aprovechar al máximo el feriado, las rutas alternativas de Semana Santa invitan a redescubrir Bolivia desde una perspectiva más íntima y consciente, donde cada destino se convierte en una experiencia única que conecta al viajero con la esencia del país.

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