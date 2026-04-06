El incremento del estrés en la rutina diaria ha puesto en evidencia los efectos del cortisol elevado, una hormona clave del organismo que, en exceso, puede generar diversas complicaciones en la salud.

El médico Antonio Viruez explicó que el cortisol, conocido como la “hormona del estrés”, es producido por las glándulas suprarrenales y cumple funciones esenciales como regular el metabolismo, la presión arterial y el ciclo sueño-vigilia.

“El cortisol es una hormona que todos tenemos y es necesaria, pero en exceso puede generar problemas importantes”, señaló.

Entre los principales síntomas asociados a niveles elevados de esta hormona se encuentran el cansancio constante, insomnio, dolor de cabeza, aumento de peso —especialmente en la zona abdominal—, caída del cabello y problemas digestivos.

Además, el especialista advirtió que el estrés crónico puede desencadenar una producción excesiva de cortisol, lo que impacta directamente en el organismo.

“Cuando el cuerpo percibe situaciones de riesgo o estrés constante, libera más cortisol, lo que a largo plazo afecta la salud”, explicó.

Uno de los riesgos más importantes es su relación con enfermedades como la diabetes, debido a que esta hormona eleva los niveles de glucosa en la sangre y puede generar resistencia a la insulina.

“El exceso de cortisol puede derivar en hiperglucemia y eventualmente en diabetes”, advirtió.

Asimismo, se indicó que los malos hábitos, como la falta de sueño, el desorden en los horarios y el estrés laboral, contribuyen a alterar los niveles normales de esta hormona.

En ese sentido, el especialista recomendó mantener un descanso adecuado de entre siete a ocho horas diarias, realizar actividad física moderada y adoptar prácticas como el yoga o la meditación.

“Tener una buena higiene del sueño y realizar actividades que reduzcan el estrés es fundamental”, sostuvo.

Finalmente, el médico enfatizó la importancia de prestar atención a los síntomas persistentes y acudir a evaluación médica en caso de sospechas, ya que en algunos casos el exceso de cortisol puede estar relacionado con patologías más complejas.

El llamado es a priorizar la salud física y mental, especialmente en contextos donde el estrés se ha normalizado en la vida cotidiana.

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