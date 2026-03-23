Especialista alerta sobre síntomas y causas del síndrome laboral de burnout

La psicóloga y terapeuta familiar Camila Briseida Isaías García advirtió sobre el incremento de casos del síndrome de “burnout” o agotamiento profesional, una condición que afecta tanto a trabajadores como a instituciones debido a sus consecuencias en el rendimiento laboral y la salud mental.

Explicó que este síndrome se manifiesta con una sensación de vacío en el trabajo, fatiga física y mental, dificultades para concentrarse y desmotivación.

“A las personas les cuesta trabajar, se equivocan más y presentan ausentismo, lo que también genera un costo importante para las instituciones”, señaló.

El burnout, también conocido como síndrome del trabajador quemado, no responde únicamente a factores individuales, sino que es resultado de condiciones laborales deficientes. La especialista indicó que la falta de claridad en funciones, escaso liderazgo, mala organización y sobrecarga de tareas son elementos que contribuyen a su aparición.

“Muchas personas asumen más responsabilidades de las que les corresponden. Hay casos de trabajadores que cumplen hasta cuatro roles, lo que provoca un desgaste progresivo”, explicó.

Asimismo, destacó que el contexto actual de cambios constantes y exigencias laborales incrementa el riesgo de padecer este síndrome, caracterizado por una sobresaturación de tareas y presión continua.

El burnout está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno asociado al ámbito laboral. Sin embargo, cuando se prolonga en el tiempo, puede derivar en problemas más graves como ansiedad o depresión, remarcó.

Entre los principales síntomas, Isaías mencionó el cansancio emocional, la falta de motivación para asistir al trabajo, irritabilidad, desorientación y un aumento en los errores laborales.

“Las personas llegan a sentir que no quieren ir a trabajar, les cuesta levantarse y, una vez en su puesto, desean retirarse”, afirmó.

La especialista recomendó identificar a tiempo estos signos y promover entornos laborales más organizados y equilibrados, que permitan reducir la sobrecarga y mejorar el bienestar de los trabajadores.

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