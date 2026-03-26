Alerta en La Paz: confirman casos de viruela del mono y piden extremar cuidados

Autoridades de salud confirmaron casos de viruela del mono en La Paz, donde se reportan al menos cinco contagios dentro de un total cercano a ocho a nivel nacional.

La enfermedad, de origen viral, se transmite principalmente por contacto directo con lesiones en la piel, fluidos corporales o superficies contaminadas, además de contacto estrecho con personas infectadas.

Especialistas explicaron que los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio y malestar general. Posteriormente, aparecen lesiones o ampollas en la piel que evolucionan progresivamente.

Si bien la mayoría de los casos suelen ser leves, las autoridades advirtieron que pueden presentarse complicaciones en grupos vulnerables.

“Puede agravarse en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas o el sistema inmunológico debilitado”, indicaron expertos en salud.

Ante esta situación, se recomienda a la población mantener medidas de higiene, evitar el contacto cercano con personas con síntomas y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha.

El monitoreo continúa en el departamento paceño, mientras las autoridades buscan contener la propagación de la enfermedad.

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