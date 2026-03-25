¿Sientes “algo” en la garganta? Podría ser la causa de tu mal aliento

¿Alguna vez sentiste que tragas saliva, pero algo sigue “atorado” en la garganta? Esa molestia, sumada al mal aliento, podría estar relacionada con los tonsilolitos, también conocidos como “piedras en las amígdalas”.

Estas pequeñas bolitas blanquecinas se forman cuando restos de comida, células muertas y bacterias quedan atrapados en las cavidades de las amígdalas. Con el tiempo, ese material se endurece y da origen a los tonsilolitos.

Aunque suelen ser inofensivos, sí pueden resultar incómodos… y, sobre todo, ser responsables de un problema muy común: el mal aliento.

La razón es química. Las bacterias que se alojan en estos depósitos liberan compuestos de azufre, generando un olor similar al del “huevo podrido”. Es decir, el problema no siempre está en los dientes, sino más atrás, en la garganta.

Hay varios factores que favorecen su aparición: infecciones frecuentes, alergias, sinusitis, exceso de mucosidad o incluso la boca seca. Todos ellos crean el ambiente perfecto para que se acumulen residuos.

¿Cómo eliminarlos fácilmente?

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, se pueden tratar de forma simple en casa. Una de las opciones más efectivas es hacer gárgaras con agua tibia y sal:

Disuelve ½ cucharadita de sal en un vaso de agua tibia (250 ml)

Haz gárgaras durante unos 25 segundos

Escupe el agua y repite hasta terminar el vaso

Se recomienda hacerlo tres veces al día: al despertar, después de comer y antes de dormir, durante una semana.

Consejos clave para prevenirlos

Además, algunos hábitos pueden marcar la diferencia:

Mantener una buena higiene bucal (incluyendo la lengua)

Beber suficiente agua

Evitar el tabaco y el exceso de café

No pasar largos periodos sin comer

Si el mal aliento persiste, lo más recomendable es consultar con un especialista.

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