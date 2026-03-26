Hantavirus cobra su segunda víctima en Tarija, informa el Sedes

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija confirmó el segundo fallecimiento a causa de hantavirus en lo que va del año en esta región del país, lo que significa una letalidad del 100% a casusa de esta enfermedad.

“El año pasado tuvimos siete casos de los cuales no hubo decesos (por hantavirus), pero este año en lo que va la gestión es el segundo y los dos fallecidos, estaríamos con una letalidad del 100 por ciento en este momento”, afirmó la jefa de la Unidad de Epidemiología del Sedes de Tarija, Claudia Montenegro, en contacto con Bolivia TV.

El martes se conoció de la segunda persona fallecida por hantavirus, un joven de 30 años que provenía de la zona tropical de Yacuiba y se dedicaba a la agricultura, quien acudió al hospital cuando su estado de salud ya estaba comprometido.

“Por lo que se pudo investigar era una persona que habría tenido un contacto incidental en sus condiciones de trabajo, en esa época hay cosecha de fruta y bueno hay un acercamiento al área silvestre con los roedores”, precisó Montenegro.

Asimismo, dijo que las enfermedades tropicales pueden confundirse por la sintomatología como la tos, fiebre, malestar general y dolores musculares; sin embargo, el hantavirus, a diferencia de las otras enfermedades, presenta también problemas respiratorios.

En lo que va del año, en Tarija se reportaron nueve casos sospechosos de hantavirus, de los que se descartaron siete y se confirmaron dos; ambas personas fallecieron.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones silvestres son los reservorios de este virus y lo transmiten a las personas a través de la saliva, las heces y la orina.

En este sentido, Montenegro aclaró que no se trata de un roedor que está en la casa, sino de uno silvestre que está en el monte y se acerca de manera accidental cuando hay comida o agua; por lo que recomendó a las personas que vayan al campo tener los alimentos tapados y precaución ante la sintomatología para una atención oportuna.

Pidió especial atención a pacientes que provengan de zonas endémicas como Yacuiba, Bermejo y Padcaya, donde existe mayor riesgo de exposición. Con información de ABI

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