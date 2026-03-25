Cómputo al 100% en Tarija: habrá balotaje entre Oliva y Soruco

El cómputo oficial de votos en el departamento de Tarija fue validado al 100%, confirmando que los tarijeños volverán a las urnas el próximo 19 de abril para definir a su futuro gobernador en una segunda vuelta.

Los candidatos que disputarán el balotaje son Adrián Oliva, de la agrupación Unidad por la Patria, quien obtuvo el 35,75% de los votos, y María René Soruco, de Camino Democrático Para el Cambio, que alcanzó el 28,41%.

A nivel nacional, Tarija se convierte en el tercer departamento en cerrar el cómputo oficial, después de Pando y Oruro.

De acuerdo con las proyecciones basadas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), al menos siete departamentos, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni, Oruro y Chuquisaca, deberán definir a sus gobernadores en una segunda vuelta.

En este contexto, se estima que al menos el 78% de los 7,4 millones de electores habilitados en el país volverá a votar en los balotajes departamentales, según el avance del cómputo oficial que podría concluir en las próximas horas, de acuerdo con previsiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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