¿Quién lidera tu gobernación? Sigue aquí el conteo minuto a minuto

La disputa por las gobernaciones ya entra en su fase decisiva y la expectativa crece minutoa minuto. Con el avance del conteo, los primeros datos comienzan a perfilar tendencias en distintos departamentos.

A través del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE), habilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la ciudadanía puede seguir en tiempo real cómo se mueve la carrera por las gobernaciones.

Desde el cierre de mesas, los datos se actualizan de forma progresiva, mostrando qué candidatos toman ventaja y en qué regiones la contienda sigue abierta.

📲 Consulta aquí los resultados:

https://sirepre.oep.org.bo/

El sistema permite revisar departamento por departamento, convirtiéndose en la principal herramienta para entender cómo se configura el nuevo mapa político del país.

Además, la atención no solo está en quién lidera, sino en si algún candidato logrará una victoria directa o si será necesaria una segunda vuelta, escenario que mantiene en vilo a varias regiones.

Aunque se trata de resultados preliminares y no definitivos, el SIREPRE ofrece una fotografía en tiempo real de una elección que definirá el rumbo de los departamentos en los próximos años.

La noche avanza, los datos se actualizan… y la pregunta sigue abierta: ¿quién se quedará con cada gobernación?

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