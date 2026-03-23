¿Quién gana en tu municipio? Sigue aquí los resultados en tiempo real

La expectativa crece en todo el país y ahora cada ciudadano puede seguir de cerca cómo avanza la elección en su municipio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE), una plataforma digital que permite consultar en tiempo real los primeros datos del conteo de votos tras la jornada electoral.

Desde el cierre de mesas a las 16:00, los resultados comienzan a cargarse de forma progresiva, reflejando el avance del escrutinio en cada departamento, municipio y circunscripción.

¿Cómo ver los resultados?

Escanea el código QR habilitado

O ingresa directamente aquí: https://sirepre.oep.org.bo/

También puedes seguir los resultados consolidados a través del Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC),

El sistema ofrece una visualización ágil, transparente y de fácil acceso, permitiendo a los ciudadanos conocer tendencias y resultados preliminares desde cualquier dispositivo.

Es importante tener en cuenta que estos datos no son definitivos, ya que el SIREPRE no reemplaza al cómputo oficial. Sin embargo, se convierte en la herramienta clave para seguir el pulso de la elección minuto a minuto.

Mientras avanzan las actas y se actualizan los porcentajes, una pregunta se repite en todo el país: ¿quién va ganando?

La respuesta ya está disponible… a solo un clic.

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