Un día después de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, los ciudadanos que no pudieron votar ya pueden tramitar su certificado de impedimento en los tribunales electorales departamentales (TED).

El proceso se habilitó desde este lunes 23 de marzo y está dirigido a personas que no emitieron su voto por causas justificadas, como problemas de salud, motivos laborales, emergencias familiares u otras situaciones de fuerza mayor.

Plazo y requisitos

Los ciudadanos tienen un plazo de 30 días para realizar este trámite y obtener el documento que respalde su inasistencia en la jornada electoral.

Este certificado será requerido junto al de sufragio para realizar trámites en entidades financieras durante los próximos tres meses, según recordaron autoridades electorales.

Casos de ciudadanos

En los tribunales ya se registró la presencia de personas que buscan regularizar su situación.

Algunos casos corresponden a ciudadanos que no se encontraban en su lugar de votación, como una estudiante que debía sufragar en Beni, o personas que estaban en el exterior por viajes familiares o residencia.

También se reportaron situaciones como la falta de documentación, que impidió participar en la votación.

Trámite en curso

Las autoridades continúan atendiendo a la población mientras se desarrolla el proceso de justificación, requisito necesario para evitar restricciones en gestiones posteriores.

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