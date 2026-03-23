¿Qué dice el pronóstico? Así estará el clima este lunes 23 de marzo en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 23 de marzo se registrarán tormentas eléctricas en todo el territorio boliviano, acompañadas de probabilidad de lluvias en distintas regiones del país.

Occidente con lluvias y descenso de temperaturas

En el Occidente, se prevé una jornada con alta probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica.

En La Paz, las temperaturas oscilarán entre 7°C y 18°C, mientras que El Alto tendrá valores similares, entre 6°C y 18°C.

Oruro presentará cielo nuboso con registros de 6°C a 18°C, y en Potosí se esperan tormentas con temperaturas entre 4°C y 20°C.

Valles con tormentas durante toda la jornada

La región de los Valles mantendrá condiciones inestables durante el día.

En Cochabamba, los valores estarán entre 12°C y 29°C, con probabilidad de lluvias.

Sucre registrará temperaturas entre 12°C y 23°C, mientras que Tarija tendrá entre 13°C y 22°C, ambas con alta probabilidad de precipitaciones.

Oriente con calor y actividad eléctrica

En el Oriente, el pronóstico también anticipa tormentas eléctricas, aunque con variaciones en las lluvias.

Santa Cruz tendrá temperaturas entre 23°C y 29°C, con tormentas durante la jornada [Por confirmar: ausencia de lluvias pese a tormentas].

En Trinidad, se esperan lluvias con temperaturas de 23°C a 32°C, mientras que Cobija registrará entre 22°C y 31°C, con baja probabilidad de precipitaciones.

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