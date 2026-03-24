¿Qué ciudades tendrán lluvias? El pronóstico del tiempo para este martes 24 de marzo en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 24 de marzo una jornada marcada por tormentas eléctricas en todo el país y probabilidad de lluvias en varias regiones.

Occidente

En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 10°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 6°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

Potosí presentará lluvias durante la jornada y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 19°C.

Valles

La región de los Valles presentará un día nuboso y tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá temperaturas entre 11°C y 24°C, con lluvias en el desarrollo del día.

Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 12°C y 21°C.

Tarija tendrá un día nuboso, con temperaturas que irán de los 11°C a los 22°C con baja probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá un día nuboso, con temperaturas entre 21°C y 27°C sin probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y con alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C.

Cobija tendrá lluvias en la región con temperaturas entre 21°C y 28°C, con alta probabilidad de lluvias.

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