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¿Qué ciudades tendrán lluvias? El pronóstico del tiempo para este martes 24 de marzo en Bolivia

Condiciones variables marcarán la jornada, con precipitaciones en distintas regiones y cielos nubosos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/03/2026 7:06

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Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 24 de marzo una jornada marcada por tormentas eléctricas en todo el país y probabilidad de lluvias en varias regiones.

Occidente

En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias esta jornada.

  •      La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 10°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 15°C.

  •      Oruro tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 6°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      Potosí presentará lluvias durante la jornada y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 19°C.

Valles

La región de los Valles presentará un día nuboso y tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

  •      Cochabamba tendrá temperaturas entre 11°C y 24°C, con lluvias en el desarrollo del día.

  •     Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 12°C y 21°C.

  •      Tarija tendrá un día nuboso, con temperaturas que irán de los 11°C a los 22°C con baja probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

  •      Santa Cruz tendrá un día nuboso, con temperaturas entre 21°C y 27°C sin probabilidad de lluvias.

  •      Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y con alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C.

  •      Cobija tendrá lluvias en la región con temperaturas entre 21°C y 28°C, con alta probabilidad de lluvias.

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