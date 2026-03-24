¿Subió el dólar paralelo en Bolivia? así está la cotización hoy 24 de marzo

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró este martes 24 de marzo una leve variación, según datos difundidos por plataformas que monitorean su cotización fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que representa un ligero incremento en la cotización de compra respecto al lunes.

En la jornada previa, ese mismo sitio reportó Bs 9,28 para la compra y Bs 9,27 para la venta, por lo que el ajuste se concentra en el precio al que se adquiere la moneda estadounidense.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos con mayor frecuencia, sitúa el dólar en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

En su último registro del lunes, esa plataforma indicaba Bs 9,28 para la compra y Bs 9,27 para la venta, evidenciando una variación leve en ambas cotizaciones.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

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