¿Cuánto se debe pagar de asistencia familiar en Bolivia y qué pasa si no se cumple?

El reciente arresto de 47 personas por incumplimiento de asistencia familiar durante la jornada electoral volvió a poner en debate cuánto se debe pagar y cuáles son las consecuencias legales en Bolivia.

Según la abogada Paola Barriga, la normativa vigente establece que el monto mínimo es el 20% del salario mínimo nacional, lo que actualmente equivale a 660 bolivianos mensuales.

“El monto mínimo de cancelación es del 20% del salario mínimo”, explicó.

¿Qué pasa si no se paga?

El pago de asistencia familiar está destinado a cubrir las necesidades básicas de los menores y debe cumplirse de forma regular.

Cuando el deudor deja de pagar por tres meses consecutivos, se activa un proceso judicial. “El juez procede a emitir la orden de aprehensión a solicitud de la parte”, precisó Barriga.

Pago total para recuperar la libertad

Una vez ejecutada la orden, el deudor debe cancelar la totalidad de la deuda acumulada para recuperar su libertad.

La jurista aclaró que no se permite el pago parcial, sino que se exige el monto completo establecido en la liquidación.

Excepciones contempladas

La normativa prevé excepciones en casos específicos, como enfermedad o imposibilidad de generar ingresos, pero estas situaciones deben ser debidamente justificadas ante un juez.

Un derecho, no una opción

El caso reciente evidencia que el problema central es el incumplimiento de la obligación, más allá de los operativos de control.

“Con 660 bolivianos mensuales se podría evitar todo este proceso”, sostuvo la especialista.

Barriga reiteró que la asistencia familiar es un derecho de los menores y no una decisión opcional para los progenitores.

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