¿Cuánto cuesta el kilo de pollo hoy y por qué preocupa en Santa Cruz?

Desde el mercado Antiguo Abasto en Santa Cruz, comerciantes reportan un incremento significativo en el precio del kilo de pollo, que actualmente se comercializa en 20,50 bolivianos, generando preocupación entre las amas de casa.

Según relatan las vendedoras, el alza no es reciente, sino que se viene registrando desde hace varios días.

“Ha subido desde hace varios días con ese precio. Hace dos semanas estaba en 15 o 16 bolivianos. Las amas de casa se sorprenden porque estaba accesible y ahora está caro, afecta la economía”, manifestó una comerciante del centro de abasto.

El denominado pollo “mairaneño”, uno de los más demandados por su calidad, es el que refleja este incremento, impactando directamente en el presupuesto de las familias cruceñas, que ven cómo uno de los productos básicos de la canasta familiar se encarece en corto tiempo.

Compradores expresan su preocupación y señalan que deberán reducir el consumo o buscar alternativas más económicas ante la subida de precios, mientras esperan que el costo vuelva a estabilizarse en los próximos días.

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