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Economía

¿Ya cobraste el Bono PEPE? Esto es lo que muchos no saben

El beneficio de hasta Bs 450 se paga en tres cuotas y tiene plazos específicos. Conoce fechas, requisitos y qué hacer si aún no cobraste.

Silvia Sanchez

23/03/2026 10:09

¿Ya cobraste el Bono PEPE? Esto es lo que muchos no saben. Foto referencial ABI.
Bolivia

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El Bono PEPE ya se encuentra en etapa de pago y miles de beneficiarios en todo el país ya cobraron este apoyo económico. Sin embargo, aún existen dudas sobre fechas, requisitos y plazos.

Aquí te dejamos tres datos clave que debes conocer:

1. Si tu fecha cayó en feriado, no pierdes tu pago
Si el día asignado no fue laboral, el depósito se traslada automáticamente al siguiente día hábil. No necesitas hacer trámites adicionales ni volver a inscribirte.

2. Casos especiales de fechas
Si naciste el 29, 30 o 31 de enero, tu pago será realizado en las fechas asignadas para marzo, según el cronograma establecido.

3. Hay plazo para rezagados
Si aún no cobraste, puedes hacerlo hasta el 30 de abril de 2026, sin perder el beneficio.

¿Qué necesitas para cobrar?

El proceso es sencillo:

  • Presentar tu carnet de identidad vigente

  • Presentar tu certificado de sufragio

  • Acudir a una entidad financiera habilitada

  • Verificar tu fecha o esperar el siguiente día hábil si corresponde

No es necesario realizar una nueva inscripción.

¿Quiénes reciben el Bono PEPE?

Este beneficio está dirigido a sectores priorizados, entre ellos:

  • Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy

  • Personas con discapacidad visual o grave registradas

  • Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

El monto total es de Bs 450, distribuidos en tres pagos mensuales de Bs 150.

 

 

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Puedes verificar tu estado a través de:

Antes de acudir, revisa tu situación y utiliza solo canales oficiales. Un trámite sencillo que puede marcar la diferencia en tu economía.

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