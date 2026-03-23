¿Ya cobraste el Bono PEPE? Esto es lo que muchos no saben

El beneficio de hasta Bs 450 se paga en tres cuotas y tiene plazos específicos. Conoce fechas, requisitos y qué hacer si aún no cobraste.
23/03/2026 10:09
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El Bono PEPE ya se encuentra en etapa de pago y miles de beneficiarios en todo el país ya cobraron este apoyo económico. Sin embargo, aún existen dudas sobre fechas, requisitos y plazos.
Aquí te dejamos tres datos clave que debes conocer:
1. Si tu fecha cayó en feriado, no pierdes tu pago
Si el día asignado no fue laboral, el depósito se traslada automáticamente al siguiente día hábil. No necesitas hacer trámites adicionales ni volver a inscribirte.
2. Casos especiales de fechas
Si naciste el 29, 30 o 31 de enero, tu pago será realizado en las fechas asignadas para marzo, según el cronograma establecido.
3. Hay plazo para rezagados
Si aún no cobraste, puedes hacerlo hasta el 30 de abril de 2026, sin perder el beneficio.
¿Qué necesitas para cobrar?
El proceso es sencillo:
Presentar tu carnet de identidad vigente
Presentar tu certificado de sufragio
Acudir a una entidad financiera habilitada
Verificar tu fecha o esperar el siguiente día hábil si corresponde
No es necesario realizar una nueva inscripción.
¿Quiénes reciben el Bono PEPE?
Este beneficio está dirigido a sectores priorizados, entre ellos:
Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy
Personas con discapacidad visual o grave registradas
Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio
El monto total es de Bs 450, distribuidos en tres pagos mensuales de Bs 150.
¿Cómo saber si eres beneficiario?
Puedes verificar tu estado a través de:
Línea gratuita: 800 101070
WhatsApp: 771 99342
Plataforma oficial: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/
Antes de acudir, revisa tu situación y utiliza solo canales oficiales. Un trámite sencillo que puede marcar la diferencia en tu economía.
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