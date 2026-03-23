Cuidando el bolsillo: ¿es mejor usar dinero digital o efectivo? Un especialista despeja las dudas

El uso del dinero digital continúa en expansión en Bolivia, impulsado por herramientas como el QR y las transferencias electrónicas, aunque especialistas recomiendan mantener un equilibrio con el efectivo para una mejor administración financiera.

El analista Jaime Bravo explicó que el dinero actual se basa en la confianza de las personas más que en un respaldo físico como el oro.

“El dinero básicamente representa la fe que tenemos en que ese activo nos sirve para hacer transacciones”, señaló.

En ese contexto, destacó el rol del dólar como moneda de aceptación global, recordando que es la única moneda que tiene valor a nivel mundial, a diferencia de otras divisas que no son aceptadas fuera de sus países de origen.

Sobre la evolución del dinero, Bravo indicó que se ha transitado del efectivo al dinero digital, pasando por tarjetas y sistemas electrónicos. En Bolivia, resaltó el avance de la tecnología financiera con el uso del QR en la mayor parte de las transacciones bancarias.

Sin embargo, advirtió que el uso de herramientas digitales también tiene implicaciones en el comportamiento de los consumidores.

“Cuando usamos medios digitales podemos perder el control del gasto y comprar como si fuera una billetera sin fondo”, explicó.

En contraste, el dinero en efectivo permite un mayor control inmediato.

“Si no lo veo, para mí no existe”, ejemplificó sobre la percepción de algunas personas que prefieren manejar billetes y monedas.

El analista también señaló que existen diferencias en el uso según edad y contexto geográfico. Asimismo, explicó que en ciudades del eje troncal se usa más el QR, pero en regiones alejadas todavía hay escepticismo.

Finalmente, recomendó adoptar un sistema mixto para aprovechar los beneficios de ambos métodos.

“Lo ideal es un híbrido: 80% digital y 20% en efectivo”, concluyó, resaltando que esto permite mantener control, seguridad y capacidad de respuesta ante cualquier situación.

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