El sueño mundialista está vivo: fechas y horarios para alentar a La Verde

El momento llegó. La emoción crece, los corazones laten más fuerte y todo un país se une detrás de un mismo sueño: ver a Bolivia en el Mundial.

La selección boliviana ya tiene fechas y rivales confirmados para disputar el repechaje intercontinental, el último paso hacia la Copa del Mundo 2026, el torneo más grande de la historia.

El primer desafío será ante Surinam, este jueves 26 de marzo a las 19:00 (hora boliviana), en el estadio BBVA de Monterrey, México. Un partido único donde no hay margen de error: ganar es seguir soñando.

Si Bolivia logra avanzar, tendrá una última batalla frente a Irak, el martes 31 de marzo a las 21:00, también en Monterrey. Ese duelo definirá todo: el ganador se quedará con uno de los últimos boletos al Mundial.

Serán dos partidos, pero mucho más que eso. Serán 180 minutos donde se juega la historia, el orgullo y la ilusión de millones de bolivianos.

Porque cuando juega La Verde, no importa la distancia ni el lugar: el país entero se une, canta y cree.

El sueño está más cerca que nunca.

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