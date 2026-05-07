La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El nuevo tema lleva por nombre “Dai Dai” y será lanzado oficialmente el próximo 14 de mayo.

El anuncio fue realizado por la propia cantante a través de un video compartido en sus redes sociales. Las imágenes fueron grabadas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde aparece vestida con los colores amarillo y azul, acompañada por bailarinas y balones de fútbol mientras interpreta fragmentos de la canción.

Shakira vuelve así a estar ligada a una Copa del Mundo después de haber marcado una época con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014. El adelanto de “Dai Dai” generó rápidamente reacciones positivas entre sus seguidores, quienes destacaron el ritmo futbolero y las similitudes con sus anteriores himnos mundialistas.

La colombiana atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera gracias al impacto global de su gira y al éxito de su álbum “Las mujeres ya no lloran”, con el que volvió a dominar la escena musical internacional.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será histórico por reunir por primera vez a 48 selecciones en una sede compartida entre tres países. Con el ambiente mundialista cada vez más cerca, la presentación de la canción oficial aumentó aún más la expectativa de los aficionados.

Mira la programación en Red Uno Play