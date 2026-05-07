¿Cuánto cuesta ver hoy el partido Blooming vs Bragantino en el Tahuichi?

Blooming recibirá este jueves a RB Bragantino por la Copa Sudamericana y los hinchas celestes ya pueden adquirir sus entradas para el compromiso que se jugará desde las 20:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Los precios para el encuentro fueron fijados en 200 bolivianos para plateas y 120 bolivianos para curvas en el sector normal. Mientras que los socios podrán ingresar pagando 100 bolivianos en plateas y 60 en curvas. Los menores también tendrán los mismos precios preferenciales.

Foto: Club Blooming.

La dirigencia habilitó la venta física de entradas en la Secretaría del Club, ubicada en la avenida Busch esquina Puerto Rico #74, y en la Plazuela Blacutt, sobre la avenida Soliz de Olguín. Además, los boletos también pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma Ticketeg.com.

Blooming afrontará un partido clave ante el cuadro brasileño, buscando sumar en casa y mantenerse con vida en el grupo H del torneo continental.

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