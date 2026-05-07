En redes sociales, su apariencia suele generar confusión: muchos creen que es un efecto de inteligencia artificial. Pero no lo es. El Selkirk Rex es una raza real de gato doméstico que destaca por su inconfundible pelaje rizado, denso y suave, similar al de un poodle.

Un “gato oveja” nacido de una mutación natural

Esta curiosa raza surgió en 1987 en Montana, Estados Unidos, cuando una gata de granja dio a luz a un cachorro con el pelo rizado. A partir de ese ejemplar, los criadores desarrollaron una nueva línea felina que hoy es reconocida oficialmente.

Su característica principal es el pelaje rizado en todo el cuerpo, que puede ser corto o largo y se presenta en una amplia variedad de colores y patrones.

Selkirk Rex: el “gato oveja” que enamora en internet. Foto: Zooplus Magazine

Dulce, tranquilo y muy sociable

Más allá de su apariencia llamativa, el Selkirk Rex es conocido por su carácter equilibrado. Es un gato afectuoso, paciente y sociable, que se adapta con facilidad a hogares con niños y otras mascotas.

También es un animal que disfruta la compañía humana y suele buscar atención sin ser demandante, lo que lo convierte en un compañero ideal para la vida familiar.

Cuidados sencillos, pero constantes

Además, como otros gatos domésticos, necesita una dieta equilibrada y controles veterinarios regulares para mantener una buena salud.

Su pelaje requiere atención especial. Los expertos recomiendan cepillarlo entre dos y tres veces por semana para evitar nudos y mantener su textura rizada en buen estado. En algunos casos, también puede necesitar baños ocasionales y limpieza cuidadosa de ojos y orejas.

Un gato que parece de otro mundo

Por su apariencia esponjosa y su carácter tranquilo, el Selkirk Rex se ha ganado el apodo de “gato oveja”. Una mezcla de ternura y rareza que lo ha convertido en una de las razas más llamativas y queridas entre los amantes de los felinos.

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