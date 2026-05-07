Un impactante episodio ocurrido en una gasolinera de Bielorrusia se volvió viral en redes sociales luego de que una conductora llegara al lugar en un automóvil del que salía un denso humo desde debajo del capó.

Las imágenes muestran cómo el vehículo continuaba expulsando humo mientras permanecía estacionado cerca de los surtidores de combustible, generando preocupación entre las personas presentes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la reacción de la conductora, quien, en lugar de buscar ayuda inmediata o alejarse del lugar, comenzó a grabar la escena con su teléfono celular.

Segundos después, la situación empeoró drásticamente.

Grandes llamas comenzaron a salir desde la parte delantera del vehículo, provocando momentos de tensión dentro de la estación de servicio.

Al percatarse del incendio, la mujer salió corriendo del lugar, mientras trabajadores de la gasolinera reaccionaban rápidamente utilizando extintores para controlar el fuego antes de que se propagara.

Gracias a la intervención inmediata de los empleados, las llamas pudieron ser apagadas y se evitó una emergencia mayor en un sitio altamente inflamable.

El video rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la decisión de la conductora de permanecer grabando mientras el vehículo presentaba señales evidentes de incendio.

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