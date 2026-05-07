Habrá cambios en las escuelas de México durante el Mundial 2026

La emoción del Mundial FIFA 2026 no solo impactará el deporte y la movilidad en México, sino también las aulas. La Secretaría de Educación de Jalisco anunció importantes ajustes al calendario escolar 2025-2026 para adecuar las actividades educativas a los eventos mundialistas que se desarrollarán en el estado.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que las modificaciones aplicarán tanto para escuelas públicas como privadas de nivel básico y buscan garantizar la seguridad, mejorar la movilidad y mantener el cumplimiento de los 185 días oficiales de clases.

Entre las principales medidas se contempla la implementación de actividades educativas a distancia durante fechas clave del torneo.

Las adecuaciones escolares se concentrarán en las siguientes fechas:

11 de junio

18 de junio

23 de junio

26 de junio

Según explicó la autoridad, estos cambios coincidirán con actividades importantes del Mundial y partidos programados en Jalisco.

“Hoy se publica el calendario de cierre en Jalisco. Este es un calendario extraordinario, estamos en una época mundialista y se van a hacer varios ajustes”, señaló Flores Miramontes.

El funcionario aclaró que los estudiantes no dejarán de cumplir actividades académicas.

“Esto es un trabajo a distancia, no quiere decir que los niños se van de día libre. Los maestros están preparándose para poderles encargar actividades de aprendizaje”, afirmó.

Flexibilidad durante los partidos de México

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la flexibilidad especial durante los partidos de la selección mexicana, especialmente el juego inaugural.

“En el juego de la selección, el inaugural, evidentemente va a ser una efervescencia. Nos ha pedido el gobernador que demos esa flexibilidad a los niños y a las familias”, indicó el secretario.

Así quedará el cierre del ciclo escolar

Las autoridades también dieron a conocer el cronograma oficial para el cierre de actividades:

Registro de calificaciones: del 19 al 26 de junio

Entrega de boletas: 29 y 30 de junio

Fin de clases ordinarias: 30 de junio

Consejo Técnico Escolar: 1 de julio

Taller intensivo docente: 2 y 3 de julio

Actividades de regularización: del 6 al 14 de julio

Fin oficial del ciclo escolar: 15 de julio

Como parte de la estrategia educativa, la Secretaría de Educación anunció el lanzamiento de una plataforma de apoyo con inteligencia artificial para reforzar el aprendizaje y ayudar a nivelar a estudiantes con dificultades académicas.

“Jalisco le ha apostado mucho a la inteligencia artificial. Nos está sirviendo para darnos cuenta de la evolución de los niños”, destacó Flores Miramontes.

Además, los padres de familia podrán descargar certificados escolares entre el 6 y el 10 de julio mediante la aplicación Aprende Jalisco.

Con estas medidas, Jalisco busca equilibrar la experiencia mundialista con la continuidad educativa, en medio de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Con información de El Heraldo de México.

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