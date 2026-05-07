TEMAS DE HOY:
SICARIATO feto en baño normativa de tránsito

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

La OMS reporta cinco casos confirmados de hantavirus y tres sospechosos

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que actualmente se reportan ocho casos de hantavirus, incluidos tres fallecidos. De ellos, cinco fueron confirmados y tres permanecen como sospechosos.

AFP

07/05/2026 10:40

OMS reporta cinco casos de hantavirus. Foto: AFP
Mundo

Escuchar esta nota

El jefe de la OMS indicó este jueves que habían confirmado cinco casos de hantavirus entre los ocho sospechosos reportados tras la aparición de un brote en un crucero en el Atlántico, y advirtió que es "posible" que haya más.

"A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos", declaró el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

"Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos", agregó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD