La OMS reporta cinco casos confirmados de hantavirus y tres sospechosos

El jefe de la OMS indicó este jueves que habían confirmado cinco casos de hantavirus entre los ocho sospechosos reportados tras la aparición de un brote en un crucero en el Atlántico, y advirtió que es "posible" que haya más.

"A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos", declaró el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

"Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos", agregó.

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