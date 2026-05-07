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Policial

El can “RED” detectó droga en equipajes de pasajeros en el aeropuerto Viru Viru

Dos ciudadanos mexicanos fueron aprehendidos en el aeropuerto Viru Viru luego de que un can antidroga detectara cocaína impregnada en prendas de vestir dentro de sus equipajes.

Charles Muñoz Flores

07/05/2026 10:42

Dos ciudadanos mexicanos son aprehendidos tras hallazgo de cocaína en el aeropuerto Viru Viru. FOTOS: Felcn. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Dos ciudadanos de nacionalidad mexicana fueron aprehendidos en el Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Viru Viru luego de que un can antidroga detectara sustancias controladas impregnadas en prendas de vestir que tenían como destino São Paulo, Brasil.

El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial de Control Aeroportuario (GECA) de la Felcn, en coordinación con CIOC K-9, durante controles rutinarios en la plataforma internacional de la terminal aérea.

Dos ciudadanos mexicanos son aprehendidos tras hallazgo de cocaína en el aeropuerto Viru Viru. FOTOS: Felcn.

Según el reporte oficial, el can “RED” emitió una alerta positiva sobre equipajes sospechosos. Tras una revisión minuciosa, los efectivos encontraron jeans y toallas blancas impregnadas con una sustancia blanquecina.

Las pruebas de campo realizadas por los agentes dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que se procedió a la aprehensión inmediata de los dos pasajeros, quienes fueron informados sobre sus derechos y garantías constitucionales.

Dos ciudadanos mexicanos son aprehendidos tras hallazgo de cocaína en el aeropuerto Viru Viru. FOTOS: Felcn.

El caso quedó en manos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que inició las investigaciones para determinar el origen y destino final de la sustancia controlada, así como posibles vínculos con redes de tráfico internacional de drogas.

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