"Me agarró la mano": Mujer cuenta como encontró a bebé en un baño de Yapacaní

La trabajadora de limpieza que encontró al bebé dentro del inodoro de un baño público en el mercado agrícola de Yapacaní dio su testimonio sobre el dramático momento que vivió.

Entre lágrimas, relató que inicialmente pensó que el sanitario estaba tapado, pero al introducir la mano sintió que algo la sujetó.

“Pensé que el inodoro estaba con problemas, metí mi mano y sentí que me agarraron”, contó aún afectada por lo sucedido.

Segundos después descubrió que se trataba de un bebé, quien según su versión todavía se encontraba con vida en ese instante. “Cuando el bebé me agarró de la mano… estaba vivo”, expresó.

Con ayuda de otras personas que estaban en el lugar, lograron sacar al bebé del sanitario y lo trasladaron envuelto en paños hasta el hospital del municipio.

“Sí estaba vivo todavía”, aseguró la trabajadora al recordar los minutos posteriores al hallazgo.

Sin embargo, poco después se confirmó que el menor ya no presentaba signos vitales. Según versiones preliminares, tendría aproximadamente 25 semanas de gestación.

Testigos indicaron que una mujer de contextura robusta y vestida de negro ingresó al baño antes del hallazgo.

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