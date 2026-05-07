El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, confirmó su viaje a la ciudad de La Paz la jornada de este jueves, donde mantendrá una reunión con representantes de la cooperación internacional.

Según Saavedra, este acercamiento busca establecer lazos de coordinación que permitan viabilizar proyectos y recursos externos para la capital cruceña.

Debido a la importancia de este encuentro, que se prevé se extienda hasta horas de la tarde, el burgomaestre aclaró que su agenda en la sede de Gobierno estará enfocada exclusivamente en los organismos internacionales.

Por este motivo, descartó otras reuniones con autoridades departamentales durante esta visita técnica.

Asimismo, Saavedra ratificó su presencia en el encuentro nacional convocado para este sábado en Cochabamba. El alcalde confirmó haber recibido la invitación formal y aseguró que asistirá a la cita programada para las 09:00 horas.

Respecto al conflicto por Mercado Mutualista, el alcalde afirmó que existe una señal positiva tras recientes determinaciones judiciales.

“Se abre luz al final del túnel, se abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise y corrija un fallo que fue emitido de manera equivocada”, manifestó. Añadió que espera que las actuales autoridades “quieran hacer las cosas bien” y puedan revisar la situación para corregir ese error.

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