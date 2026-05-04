Santa Cruz posesiona hoy a su nuevo gobernador y alcalde en una jornada histórica

Santa Cruz se alista para la posesión de sus nuevas autoridades departamentales y municipales en una jornada marcada por actos protocolares y un hecho inédito en el ámbito edil.

A las 9:00, en un acto protocolar a desarrollarse en el Centro de Educación Ambiental (CEA), el gobernador electo, Juan Pablo Velasco, será posesionado como la nueva primera autoridad del departamento.

La ceremonia es organizada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y estará a cargo de su presidenta, María René Álvarez.

En el ámbito municipal, el alcalde electo, Manuel Saavedra, asumirá funciones a las 18:00 en un acto que, por primera vez, se llevará a cabo en la plaza principal 24 de Septiembre, marcando un hito en las ceremonias de investidura edil.

Posteriormente, ya en horas de la tarde, tanto el gobernador como el alcalde prestarán juramento ante el Tribunal Departamental de Justicia, formalizando así el inicio de sus funciones en el marco institucional.

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