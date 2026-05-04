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Deportes

Always Ready apuesta por Straccia tras la salida de Baldivieso

El club alteño reacciona con rapidez y designa a un nuevo entrenador para encarar la temporada. 

Martin Suarez Vargas

03/05/2026 21:08

Marcelo Straccia nuevo DT de Always Ready. Foto: Club Always Ready (Facebook).
El Alto, Bolivia.

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Always Ready ya tiene nuevo director técnico. Se trata de Marcelo Straccia, quien asume el mando del primer plantel tras la salida de Julio César Baldivieso.

El estratega argentino deja su anterior proyecto para incorporarse al conjunto alteño, en una decisión que refleja la rapidez con la que la dirigencia buscó reordenar el rumbo del equipo tras el reciente cambio en el banquillo.

La llegada de Straccia abre una nueva etapa en el club, que apunta a mantener protagonismo tanto en el torneo local como en el plano internacional. Su experiencia será clave en un momento en el que el equipo necesita consolidar su rendimiento.

Con este movimiento, Always Ready inicia un nuevo ciclo con la expectativa de fortalecer su proyecto deportivo y continuar en la lucha por los primeros puestos.

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