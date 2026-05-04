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Gobierno informa avances tras acuerdo con los Yungas y anuncia levantamiento de bloqueos desde este lunes

El Gobierno confirmó avances tras el acuerdo con dirigentes de los Yungas y anunció el levantamiento progresivo de los bloqueos desde este lunes. La medida contempla el ingreso inmediato de maquinaria y cisternas, además de un plan que combina soluciones urgentes.

Charles Muñoz Flores

03/05/2026 22:18

Rodrigo Paz destaca el diálogo tras sellar acuerdo con transportistas de los Yungas: FOTO/Francisco Riveros/APG.
Bolivia

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El Gobierno anunció que desde este lunes se levantarán los bloqueos instalados en la ruta hacia los Yungas, luego de alcanzar un principio de acuerdo con los choferes que prestan servicio de transporte en esa región.

El presidente Rodrigo Paz se sumó este domingo a las negociaciones y, en conferencia de prensa, confirmó el entendimiento con el sector movilizado.

La autoridad señaló que desde mañana comenzará la ejecución de medidas orientadas a resolver demandas de corto, mediano y largo plazo, asegurando que la región arrastra problemas no atendidos durante más de dos décadas.

“A partir de mañana empezamos a ejecutar una serie de pasos para resolver temáticas de corto, mediano y largo plazo. Los Yungas tienen problemas no atendidos por más de 20 años y queremos ir resolviendo lo inmediato y luego los proyectos estructurales”.

Respecto a las principales demandas, Paz indicó que varias observaciones están vinculadas a contratos de obras viales firmados en la anterior gestión y que no habrían sido cumplidos por algunas empresas.

En ese sentido, anunció que el Gobierno revisará cada caso y tomará decisiones inmediatas. “Aquellos que han cumplido seguirán trabajando, pero los que no han cumplido serán retirados para dar paso a empresas que sí quieran cumplir”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó que el acuerdo ya fue firmado y que permitirá levantar los bloqueos desde este lunes.

“Ya hay una gran noticia para el país: se ha firmado un acuerdo y a partir de mañana se empiezan a levantar los bloqueos”.

Explicó que el ingreso de equipos será clave para generar confianza en las bases. “Mañana (lunes) entran los cisternas y la maquinaria, y con eso se va levantando el bloqueo. Es lo que las bases quieren ver para quedarse tranquilas”.

El ministro también garantizó el abastecimiento y la calidad de combustible en la zona. “No solo se garantiza el combustible, sino también la calidad del combustible”.

En cuanto a las acciones estructurales, detalló que se revisarán contratos y se reactivarán obras paralizadas.“Vamos a hacer mantenimiento, reanudar contratos que estaban paralizados y revisar los que no se han cumplido”.

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