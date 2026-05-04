Magia soviética en México 86: el gol eterno de Belanov

En el Copa Mundial de la FIFA México 1986, el estadio de León fue escenario de un choque de estilos que muchos consideran uno de los mejores encuentros del certamen, cuando la Unión Soviética se enfrentó a Bélgica por los octavos de final.

El marcador se abrió a los 27 minutos gracias a una brillante acción individual de Igor Belanov, quien recibió el balón en las inmediaciones del área y sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero rival.

Pese a la destacada actuación del delantero, la Unión Soviética no logró sostener la ventaja en un partido que se extendió hasta el tiempo suplementario, donde Bélgica terminó imponiéndose en un desenlace lleno de emoción.

A pesar de la derrota, el gol de Belanov quedó grabado como uno de los momentos más memorables de aquel Mundial, en un encuentro que aún es recordado por su intensidad y nivel futbolístico.

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