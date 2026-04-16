Golazo histórico: Luis Suárez deslumbró al mundo en Sudáfrica 2010

El Mundial de Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fue escenario del renacer de Uruguay, y uno de sus momentos más brillantes tuvo como protagonista a Luis Suárez.

En los octavos de final ante Corea del Sur, el delantero recibió el balón al borde del área y, con una ejecución magistral, sacó un remate con rosca interna que golpeó el poste antes de besar la red. Fue un gol que desafió la lógica por su precisión y técnica, y que terminó dándole la victoria a la Celeste para avanzar a los cuartos de final.

Uruguay, dirigido por Óscar Washington Tabárez, firmó una campaña histórica. Tras eliminar a Corea del Sur, avanzó hasta las semifinales, donde cayó ante Países Bajos. Luego, en el partido por el tercer puesto, fue superado por Alemania, cerrando el torneo en una destacada cuarta posición.

Por su parte, Corea del Sur finalizó su participación en los octavos de final, dejando una buena imagen tras competir de igual a igual ante uno de los equipos revelación del torneo.

En lo individual, Luis Suárez fue una de las grandes figuras del Mundial. Terminó el torneo con tres goles y actuaciones determinantes, consolidándose como uno de los referentes de Uruguay en su regreso a los primeros planos del fútbol mundial.

Aquel gol ante Corea del Sur no solo definió un partido, sino que quedó inmortalizado como uno de los “goles eternos” de los Mundiales, símbolo del talento y la jerarquía de Suárez en el escenario más grande del fútbol.

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