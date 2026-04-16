David Platt y el gol eterno que impulsó a Inglaterra en Italia 90

El Mundial de Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 avanzaba hacia su etapa más intensa cuando Bélgica y Inglaterra protagonizaron un duelo cargado de tensión por los octavos de final.

Cuando el reloj marcaba los últimos segundos del tiempo suplementario y todo parecía encaminado a una definición por penales, ocurrió lo inesperado. Tras un tiro libre elevado al área, David Platt conectó una media volea de media vuelta que venció al arquero belga y desató la euforia en el banco inglés. Fue un gol agónico, técnico y decisivo que quedó grabado como uno de los más memorables en la historia de los Mundiales.

Gracias a esa anotación, Inglaterra avanzó a los cuartos de final y continuó su camino hasta alcanzar las semifinales del torneo. Allí cayó ante Alemania Occidental en una dramática tanda de penales. Finalmente, el conjunto inglés cerró su participación en el cuarto lugar tras perder el partido por el tercer puesto frente a Italia.

Por su parte, Bélgica quedó eliminada en esa instancia de octavos de final, firmando su despedida del torneo pese a haber ofrecido un duro desafío ante los ingleses.

Así, aquel gol de Platt no solo definió un partido, sino que también impulsó a Inglaterra hacia una de sus mejores actuaciones mundialistas, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol.

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