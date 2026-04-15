Así fue el golazo del colombiano Aceros ante Lev Yashin en el Mundial de 1962

En el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Chile 1962, la selección de Colombia vivía su primera experiencia en una Copa del Mundo. En la fase de grupos, le tocó enfrentar a una potencia como la Unión Soviética, vigente campeona de Europa y liderada por el mítico Lev Yashin, conocido mundialmente como la “Araña Negra”.

En medio de ese desafío histórico, llegó un momento que quedaría para siempre en la memoria. Tras una gran combinación colectiva, el colombiano Germán Aceros encontró el espacio y sacó un remate que venció a Yashin, firmando un golazo que rompió el orden defensivo soviético y encendió la ilusión de todo un país. No fue solo un tanto más en el marcador, sino un impulso anímico que marcó un antes y un después en ese encuentro.

Aquel partido terminó con un vibrante empate 4-4, resultado histórico para Colombia, que incluso logró convertir un gol olímpico en ese mismo compromiso. Sin embargo, su participación en el torneo culminó en fase de grupos, tras sumar un empate y dos derrotas.

Por su parte, la Unión Soviética avanzó a los cuartos de final como líder de su grupo, demostrando su poderío en el torneo. No obstante, su camino se detuvo en esa instancia tras caer ante Chile, la selección anfitriona.

El gol de Aceros quedó inmortalizado como uno de los momentos más emblemáticos del fútbol colombiano, no solo por su ejecución, sino por el contexto: enfrentar y vencer, aunque sea por un instante, al mejor arquero del mundo en ese momento. Un verdadero “gol eterno” que sigue siendo recordado generación tras generación.

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