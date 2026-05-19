Goles eternos: el zurdazo de Riva que quedó en la historia del ‘Partido del Siglo’

El 17 de junio de 1970, el mítico Estadio Azteca fue escenario de uno de los encuentros más recordados del fútbol mundial: el duelo entre Italia national football team y West Germany national football team, conocido como el “Partido del Siglo”.

Con el marcador cargado de tensión y ya en tiempo suplementario, apareció la figura de Luigi Riva para dejar su huella imborrable. Corría el minuto 104 cuando Italia desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que encontró a Riva al borde del área. El delantero, con una combinación perfecta de potencia y elegancia, sacó un zurdazo letal que se convirtió en uno de los goles eternos de los Mundiales.

Aquel partido terminó 4-3 a favor de Italia en un duelo vibrante que tuvo cinco goles en la prórroga, consolidándose como uno de los espectáculos más intensos en la historia del fútbol.

En ese certamen, la selección italiana alcanzó la final del 1970 FIFA World Cup, donde cayó ante el poderoso Brasil de Pelé. Por su parte, Alemania Federal logró quedarse con el tercer lugar tras vencer a Uruguay, cerrando así una destacada participación.

El gol de Riva no solo fue determinante en el resultado, sino que quedó grabado como una obra de arte que simboliza la grandeza de aquel histórico enfrentamiento.

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