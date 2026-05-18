Mamani y Limachi se imponen en el Nacional Sub-2000 y Sub-1700 Absoluto de ajedrez

Los chuquisaqueños Esdras Mamani (en Sub-2000) y Rodrigo Limachi (Sub-1700) triunfaron en el Campeonato Nacional Absoluto que se llevó adelante en Potosí y que fue clasificatorio al Panamericano Amateur 2026.

Este certamen fue válido para pensadores que estuvieron dentro del rango de Elo FIDE de 2000 y 1700.

De viernes a domingo se llevó adelante el torneo en el coliseo Ciudad de Potosí con la presencia de 39 pensadores (29 varones y 10 damas).

La modalidad de competencia fue de seis rondas de 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Mamani se impuso en Sub-2000 al terminar con 5 puntos. Detrás de él se ubicaron su coterráneo Jhasit Cordero (4,5) y el potosino Kevin Ala (4). La mejor dama fue la potosina Haylen Rodríguez.

Mientras que en Sub-1700 Limachi fue el mejor al culminar con 5,5 unidades.

El podio fue completado por los potosinos Mishael Mamani (5) y Antoni Umacena (4,5). La mejor dama fue la cruceña Marie Jane Pusarico.

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