TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Deportes

Mamani y Limachi se imponen en el Nacional Sub-2000 y Sub-1700 Absoluto de ajedrez

Destacaron en el torneo que se disputó por tres días en Potosí, donde el evento fue clasificatorio para el Panamericano Amateur de este año

Red Uno de Bolivia

18/05/2026 18:28

Agregar Reduno en
Foto: Federación Boliviana de Ajedrez.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Los chuquisaqueños Esdras Mamani (en Sub-2000) y Rodrigo Limachi (Sub-1700) triunfaron en el Campeonato Nacional Absoluto que se llevó adelante en Potosí y que fue clasificatorio al Panamericano Amateur 2026.

Este certamen fue válido para pensadores que estuvieron dentro del rango de Elo FIDE de 2000 y 1700.

De viernes a domingo se llevó adelante el torneo en el coliseo Ciudad de Potosí con la presencia de 39 pensadores (29 varones y 10 damas).

La modalidad de competencia fue de seis rondas de 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Mamani se impuso en Sub-2000 al terminar con 5 puntos. Detrás de él se ubicaron su coterráneo Jhasit Cordero (4,5) y el potosino Kevin Ala (4). La mejor dama fue la potosina Haylen Rodríguez.

Mientras que en Sub-1700 Limachi fue el mejor al culminar con 5,5 unidades.

El podio fue completado por los potosinos Mishael Mamani (5) y Antoni Umacena (4,5). La mejor dama fue la cruceña Marie Jane Pusarico.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD