La Liga Superior Femenina de Voleibol entra en pausa por unos 15 días

El XXIX Campeonato de la Liga Superior Femenina de Voleibol entrará en pausa hasta fines de este mes para su respectiva reanudación de partidos, según llegaron a un acuerdo los ocho clubes que participan en el torneo.

Hace unos días representantes de los ocho equipos y dirigentes de la Federación Boliviana de Voleibol (FBV) tuvieron una reunión por Zoom y se llegó a esa determinación debido a los conflictos sociales que hay en el país.

“Tomaremos una pausa de 15 días para ver cómo avanza la situación en el país. Es una pausa la que tomaremos para después continuar con los partidos que restan. Es una decisión que se tomó con todos los equipos”, manifestó Freddy León, presidente de la FBV.

De esta manera, el principal torneo de clubes del país entrará en receso luego de la suspensión de partidos que hubo en Cochabamba y La Paz entre el 9 y 10 de mayo.

La clasificación general se encuentra de la siguiente manera después de las fechas que se disputaron: Tres clubes cochabambinos se encuentran en la cima: Olympic (10 puntos en cinco partidos), San Simón (nueve en cinco) y San Martín (seis en tres), el paceño Olympic (seis en cinco), el paceño San Antonio Galas (seis en cinco), el valluno Albert Einstein (cuatro en tres), el tarijeño Universitario (dos en dos) y el orureño América (dos en dos).

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