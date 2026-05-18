Oriente negocia la continuidad de Marcelo Martins hasta fin de año

Oriente Petrolero mantiene abierta la posibilidad de prolongar la estadía de Marcelo Martins más allá de la fecha que inicialmente marcaba su despedida del club. El secretario general de la institución, Christian Figueroa, confirmó que ya existen conversaciones para que el delantero continúe vistiendo la camiseta albiverde hasta fin de temporada.

“Estamos negociando con él para que pueda quedarse hasta fin de año. Marcelo sabe que aquí es su casa, que las puertas están abiertas para él”, expresó Figueroa en declaraciones al programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia.

El directivo explicó que la intención es profundizar el diálogo en los próximos días para alcanzar un acuerdo que beneficie tanto al jugador como al club. La dirigencia considera importante que el histórico goleador pueda extender su vínculo y cerrar su etapa en Oriente de la mejor manera.

“Esperamos que nos pueda acompañar hasta fin de año, que sería lo que todos queremos. Si se da, será una satisfacción que pueda retirarse con nosotros”, añadió.

De concretarse la negociación, Oriente Petrolero no solo retendría a una de sus principales figuras, sino que también le daría la oportunidad de despedirse del fútbol profesional con la camiseta del club donde es referente.

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