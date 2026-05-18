Cruceños Aguirre y Pabón se consagran campeones del Masters de 12 años

Los cruceños María Aguirre y Rafael Pabón se consagraron campeones de singles en el Masters de 12 años 2026 que llegó a su fin este domingo en La Paz, donde durante cuatro días se vio un tenis de gran nivel.

El jueves comenzó el certamen que tuvo la presencia de los ocho mejores tenistas Sub-12 del país y que se enfrentaron en un torneo corto, tanto en singles como en dobles en las canchas del Club de Tenis La Paz (CTLP).

En la modalidad individual los tenistas fueron divididos en dos grupos de cuatro para que jueguen bajo el sistema round robin (todos contra todos), de los cuales los dos mejores avanzaron a semifinales.

En la rama femenina, Aguirre venció en “semis” a la beniana Alexandra Gómez (un doble 6-1), mientras que en la otra llave la también beniana Maité Chávez derrotó a la cruceña Ivana Vidal (6-7, 6-2 y 6-2).

La gran final tuvo como vencedora a Aguirre sobre Chávez (6-2 y 6-3).

Por los varones, Pabón derrotó en semifinales al paceño Andrés Cuenca (un doble 6-0) y el también paceño André Suárez, que vive en Santa Cruz y representa al Club de Tenis Santa Cruz, superó al cruceño Matías Donoso (6-3 y 6-1).

La lucha por el título acabó a favor de Pabón por su triunfo sobre Suárez (6-3 y 6-0).

En la modalidad de dobles se conformaron cuatro parejas por rama que igual jugaron round robin para definir a los campeones.

Por las chicas triunfaron Aguirre y Gómez, mientras que por los varones vencieron Pabón y Donoso.

La ceremonia de premiación se desarrolló este domingo en la pista central del CTLP y como representante de la Federación Boliviana de Tenis estuvo presente el vicepresidente Gonzalo Castro.

Mira la programación en Red Uno Play