El torneo W35 de Nairobi se vio envuelto en controversia luego de que una jugadora de 21 años accediera al cuadro principal mediante una invitación especial y mostrara desconocimiento de las reglas durante su participación. Su derrota por doble 6-0 en apenas 37 minutos ante una rival europea se convirtió en tema central de los medios internacionales.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó que la invitación fue otorgada por la organización keniana para cubrir una vacante de último momento y que no contó con intervención de la federación de su país. Imágenes del partido revelaron confusión en la cancha, errores en el saque y dificultades para ubicarse correctamente, lo que generó cuestionamientos sobre los criterios de acceso al torneo y la preparación de las nuevas promesas del tenis.

El contraste entre ambas jugadoras fue evidente: mientras la europea logró un porcentaje alto de primeros saques y 13 aces, su rival acumuló múltiples doble faltas y apenas consiguió unos pocos puntos, todos fruto de errores de la vencedora. Este resultado desató un debate sobre la importancia de las wild cards y el nivel competitivo necesario para disputar torneos internacionales.

El torneo de Nairobi, que reparte 30 mil dólares en premios y se desarrolla en el Parklands Sports Club, continúa su calendario con las favoritas avanzando, mientras el episodio de esta jugadora ha generado una discusión sobre la regulación de los accesos y la formación de jóvenes tenistas en el circuito ITF.

