TSE confirma fechas de debates rumbo a las subnacionales 2026

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó las fechas en las que se realizarán los debates entre candidatos rumbo a las elecciones subnacionales de 2026, con el objetivo de que la población conozca las propuestas de las distintas organizaciones políticas.

La autoridad informó que el debate entre candidatos a gobernadores se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo, mientras que el encuentro entre postulantes a alcaldías se realizará el domingo 15 de marzo a nivel nacional.

Ávila señaló que estos espacios buscan fortalecer la democracia y permitir que los electores comparen las propuestas de los candidatos antes de acudir a las urnas.

“Ya estamos confirmando los debates a nivel nacional. El debate a gobernadores se realizará el miércoles 11 de marzo y el debate de alcaldes en todo Bolivia el domingo 15 de marzo”, informó.

El titular del TSE también indicó que, además de estos encuentros nacionales, los tribunales electorales departamentales podrán organizar foros o debates adicionales en distintos municipios para que la ciudadanía conozca de cerca las propuestas de los candidatos.

Candidato a la Alcaldía de Tarija

Ávila aclaró que el Tribunal Supremo Electoral no recibió ninguna demanda de inhabilitación contra el candidato a la Alcaldía de Tarija, Johnny Torres, como se había mencionado en algunos sectores.

Explicó que lo único que llegó a la institución fue una solicitud de verificación de requisitos, la cual fue atendida de manera inmediata. Según indicó.

