Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 4 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo del dólar en Bolivia mostró una jornada de volatilidad moderada este miércoles, cerrando con cifras que reflejan un leve descenso respecto a los picos observados a mitad del día. Según los reportes de portales especializados que actualizan datos en tiempo real, la divisa logró estabilizarse hacia el final de la tarde tras una mañana de ascensos constantes.

El portal dolarboliviahoy.com reportó que la jornada inició a las 6:00 a.m. con una cotización de Bs 9.17 para la compra y Bs 9.13 para la venta. Sin embargo, al promediar el mediodía, las cifras escalaron hasta los Bs 9.23 para la compra y Bs 9.20 para la venta, marcando el punto más alto del miércoles. Al cierre de la tarde, la plataforma registró un ajuste a la baja, ubicando el dólar en Bs 9.16 para la compra y Bs 9.15 para la venta.

Reporte del portal dolarboliviahoy.com.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net mostró un comportamiento similar. Tras haber iniciado el día con valores de Bs 9.17 para la compra y Bs 9.13 para la venta, experimentó un incremento hacia el mediodía, alcanzando los Bs 9.24 para la compra y Bs 9.21 para la venta. Al finalizar la jornada de este 4 de marzo, la divisa se ubicó en Bs 9.16 para la compra y Bs 9.13 para la venta.

Reporte de la plataforma bolivianblue.net.

Esta fluctuación diaria sigue siendo seguida de cerca por distintos sectores económicos, dado que la brecha respecto al tipo de cambio oficial influye directamente en los costos de importación y el precio de productos e insumos en el mercado local.

