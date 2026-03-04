Conectividad, carreteras y agro: los anuncios de Paz tras reunión en Sucre

El presidente Rodrigo Paz sostuvo este jueves una reunión con representantes de distintos sectores de Chuquisaca, donde abordaron proyectos vinculados a conectividad aérea, producción agropecuaria e infraestructura vial.

En relación al turismo, el mandatario aseguró la futura habilitación de la ruta aérea Cuzco–Sucre y adelantó que existen empresas internacionales interesadas en operar ese servicio. Indicó que los detalles serán dados a conocer en los próximos días.

Paz también informó que en una próxima reunión con el rey de España, Felipe VI, propondrá promocionar a Bolivia como destino turístico, en el marco de una estrategia de posicionamiento internacional.

Carreteras y financiamiento externo

En el ámbito carretero, el jefe de Estado destacó la disponibilidad de recursos de organismos multilaterales como la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, fondos que según explicó serán apalancados para impulsar proyectos con participación del sector privado.

Biotecnología para competir

La producción agropecuaria fue otro de los ejes centrales del encuentro con empresarios privados chuquisaqueños. En ese marco, Paz anunció la próxima aprobación de una norma relacionada con la biotecnología.

“Tenemos que competir, una biotecnología controlada, pero tenemos que competir. Nuestra capacidad de producir es enorme, pero necesitamos competir con tecnología”, afirmó.

El encuentro forma parte de la agenda regional del mandatario, enfocada en dinamizar la economía departamental mediante inversión en infraestructura, fortalecimiento productivo y expansión de la conectividad aérea.

Mira la programación en Red Uno Play