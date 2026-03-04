Las autoridades panameñas lograron un importante avance en la lucha contra el crimen organizado tras el decomiso de 467 paquetes de presunta sustancia ilícita en aguas del Pacífico. El operativo, denominado "Escudo Protector", fue ejecutado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en las inmediaciones de Punta Burica, una zona estratégica para la vigilancia del tráfico marítimo internacional.

El hallazgo se produjo durante labores rutinarias de patrullaje y control jurisdiccional. Los agentes detectaron varios bultos sospechosos que flotaban a la deriva, lo que dio inicio a una maniobra de aseguramiento y recuperación en alta mar. En total, se contabilizaron 17 sacos debidamente embalados que fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad para su verificación oficial.

Una vez en tierra, y en coordinación directa con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, el cargamento fue llevado a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, en el distrito de Tolé. Allí se realizó el peritaje y el conteo detallado que confirmó la cifra de 467 paquetes de droga. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas aprehendidas, ya que el material fue abandonado en el agua, una táctica común utilizada por los traficantes para evitar capturas ante la presencia policial.

Este nuevo golpe eleva las cifras de interdicción en la región a niveles significativos. Según datos oficiales del SENAN, en lo que va del año ya se han incautado 18.4 toneladas de sustancias ilícitas mediante 17 operaciones exitosas en distintos puntos del país. Estos esfuerzos forman parte del "Plan Firmeza", que busca blindar las rutas marítimas sudamericanas y centroamericanas frente al accionar de las redes transnacionales de narcotráfico.

